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Из-за обломков сбитых под Винницей ракет пострадали 5 человек

Фото: в Виннице, во время обстрелов, от обломков ракет пострадали пять человек (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время масштабных ударов по Украине, 26 июля, в пригороде Винницы сбили две ракеты "Калибр". К сожалению, есть пострадавшие от обломков ракет.

Об этом рассказал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Вчера в пригороде Винницы около 14 часов были сбиты две ракеты "Калибр". От обломков пострадали пять человек", - пишет Борзов.

По словам главы ОВА, всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

"Повреждения получили хозяйственные и технические помещения. Размер ущерба пока уточняется", - добавил Борзов.

Масштабный обстрел 26 июля

26 июля, вечером в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Она была связана с тем, что россияне запустили ракеты с помощью стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Через некоторое время враг также использовал и гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Как рассказывал пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат, враг пытался атаковать район Староконстантинова Хмельницкой области.

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