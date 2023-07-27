Из-за обломков сбитых под Винницей ракет пострадали 5 человек

Во время масштабных ударов по Украине, 26 июля, в пригороде Винницы сбили две ракеты "Калибр". К сожалению, есть пострадавшие от обломков ракет.
Об этом рассказал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"Вчера в пригороде Винницы около 14 часов были сбиты две ракеты "Калибр". От обломков пострадали пять человек", - пишет Борзов.
По словам главы ОВА, всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.
"Повреждения получили хозяйственные и технические помещения. Размер ущерба пока уточняется", - добавил Борзов.
26 июля, вечером в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Она была связана с тем, что россияне запустили ракеты с помощью стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Через некоторое время враг также использовал и гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
Как рассказывал пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат, враг пытался атаковать район Староконстантинова Хмельницкой области.
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