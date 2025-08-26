У Вінниці невідомий з пістолетом оголошував хвилину мовчання (відео)

Загальнонаціональна хвилина мовчання

Нагадаємо, 16 березня 2022 року президент Володимир Зеленський видав указ №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України".

Ним було започатковано проведення щоденно о 9 годині ранку загальнонаціональної хвилини мовчання.

Мета такого заходу – вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги та самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії РФ проти України.

Раніше юрист пояснював, чи може водій отримати штраф за рух під час хвилини мовчання. Експерт зазначив, що запровадження заходів щодо вшанування пам'яті загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України віднесене до компетенції органів місцевого самоврядування.