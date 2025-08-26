RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Виннице неизвестный с пистолетом объявлял минуту молчания (видео)

Фото: в Виннице мужчина с пистолетом объявлял минуту молчания (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В Виннице сегодня утром, 26 августа, мужчина с пистолетом на одном из перекрестков города объявлял минуту молчания, его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Винницкой области.

Видео об этом событии распространялось сегодня Telegram-каналами. Сотрудники Винницкого райуправления оперативно установили личность гражданина.

Задержанным оказался местный житель, он доставлен в подразделение полиции. Полицейские также установили, что оружие у мужчины было игрушечным.

 

Общенациональная минута молчания

Напомним, 16 марта 2022 года президент Владимир Зеленский издал указ №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

Им было начато проведение ежедневно в 9 часов утра общенациональной минуты молчания.

Цель такого мероприятия - чествование светлой памяти, гражданской отваги и самоотверженности, силы духа, стойкости и героического подвига воинов, павших при выполнении боевых задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также мирных граждан, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Ранее юрист объяснял, может ли водитель получить штраф за движение во время минуты молчания. Эксперт отметил, что введение мероприятий по чествованию памяти погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины отнесено к компетенции органов местного самоуправления.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВинницаНациональная полиция