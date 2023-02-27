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У Вінниці можливі перебої з водою: у міськраді назвали причину

Фото: у Вінниці можливі перебої з водою 27 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Вінниці зупинились всі насоси на головній водопровідній станції через перебої зі світлом. У місті може спостерігатись зниження тиску у постачанні води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницьку міську раду.

"Явище (перебої зі світлом, - ред.) тривало всього 1 хв, проте цього вистачило, аби по всьому місту різко знизився тиск води в мережах", - йдеться в повідомленні.

Наразі напругу вже відновлено.

"Працюємо над тим, аби повернути робочий тиск. Це може зайняти до 2 год", - йдеться у повідомленні КП "Вінницяоблводоканал".

Як повідомлялося, в Одесі сьогодні, 27 лютого, сталося аварійне відключення електроенергії. У місті зупинилися трамваї та тролейбуси.

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Вінницявимкнення світла