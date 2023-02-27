У Вінниці можливі перебої з водою: у міськраді назвали причину

"Явище (перебої зі світлом, - ред.) тривало всього 1 хв, проте цього вистачило, аби по всьому місту різко знизився тиск води в мережах", - йдеться в повідомленні.

Наразі напругу вже відновлено.

"Працюємо над тим, аби повернути робочий тиск. Це може зайняти до 2 год", - йдеться у повідомленні КП "Вінницяоблводоканал".

Як повідомлялося, в Одесі сьогодні, 27 лютого, сталося аварійне відключення електроенергії. У місті зупинилися трамваї та тролейбуси.