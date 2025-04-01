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"Підпишіть петицію". Українців попередили про нову цинічну схему шахраїв: що треба знати

Вівторок 01 квітня 2025 13:51
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"Підпишіть петицію". Українців попередили про нову цинічну схему шахраїв: що треба знати Українців попередили про нову схему шахраїв (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Кібершахраї придумали нову цинічну схему, яка дозволяє їм отримати доступ до персональних даних українців та їхніх акаунтів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Як працює схема "Електронні петиції"

Людям розсилають повідомлення з проханням підписати петицію про присвоєння почесного звання, а посилання перекидає на фейкову сторінку. Там потрібно ввести авторизаційні дані, після цього шахраї отримують доступ до акаунтів жертв.

"Потрібно звертати увагу на домен сайту, там має бути gov.ua - і саме в такій послідовності. Це говорить про те, що даний сайт є урядовим та офіційним, вводити на ньому свої дані безпечно. Усі інші сайти є фішинговими, або такими, що імітують роботу урядових ресурсів і вводити на них свою персонально інформацію категорично заборонено", - говорить начальник відділу протидії злочинам у сфері комп’ютерних систем Департаменту кіберполіції Нацполіції Євгеній Дороганов.

У МВС наголошують, що підозрілі повідомлення з незнайомих номерів чи адрес можуть бути частиною афери.

&quot;Підпишіть петицію&quot;. Українців попередили про нову цинічну схему шахраїв: що треба знатиТак виглядає урядовий сайт зі справжніми петиціями (скриншот)

Що робити, якщо отримали підозріле повідомлення

Правоохоронці закликають дотримуватись наступного алгоритму у разі отримання підозрілих посилань:

  • не переходьте за посиланням;
  • не вводьте особисті дані;
  • перевіряйте офіційні джерела;
  • повідомляйте про такі випадки кіберполіцію.

Додамо, якщо ви таки стали жертвою шахраїв, то слід звернутися до кіберполіції, написавши на електронну адресу: callcenter@cyberpolice.gov.ua, або зателефонувати за номером 0 800 505 170. Також можна написати заяву на поштову адресу: Департамент кіберполіції Національної поліції України, вул. Бориспільська 19, м.

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