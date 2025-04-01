"Підпишіть петицію". Українців попередили про нову цинічну схему шахраїв: що треба знати
Кібершахраї придумали нову цинічну схему, яка дозволяє їм отримати доступ до персональних даних українців та їхніх акаунтів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
Як працює схема "Електронні петиції"
Людям розсилають повідомлення з проханням підписати петицію про присвоєння почесного звання, а посилання перекидає на фейкову сторінку. Там потрібно ввести авторизаційні дані, після цього шахраї отримують доступ до акаунтів жертв.
"Потрібно звертати увагу на домен сайту, там має бути gov.ua - і саме в такій послідовності. Це говорить про те, що даний сайт є урядовим та офіційним, вводити на ньому свої дані безпечно. Усі інші сайти є фішинговими, або такими, що імітують роботу урядових ресурсів і вводити на них свою персонально інформацію категорично заборонено", - говорить начальник відділу протидії злочинам у сфері комп’ютерних систем Департаменту кіберполіції Нацполіції Євгеній Дороганов.
У МВС наголошують, що підозрілі повідомлення з незнайомих номерів чи адрес можуть бути частиною афери.
Так виглядає урядовий сайт зі справжніми петиціями (скриншот)
Що робити, якщо отримали підозріле повідомлення
Правоохоронці закликають дотримуватись наступного алгоритму у разі отримання підозрілих посилань:
- не переходьте за посиланням;
- не вводьте особисті дані;
- перевіряйте офіційні джерела;
- повідомляйте про такі випадки кіберполіцію.
Додамо, якщо ви таки стали жертвою шахраїв, то слід звернутися до кіберполіції, написавши на електронну адресу: callcenter@cyberpolice.gov.ua, або зателефонувати за номером 0 800 505 170. Також можна написати заяву на поштову адресу: Департамент кіберполіції Національної поліції України, вул. Бориспільська 19, м.
Читайте також про те, як не стати жертвою шахраїв на AliExpress.
Раніше ми писали про 11 шахрайських схем у Telegram, через які українці ризикують втратити гроші.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.