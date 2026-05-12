У Вінниці масштабні перебої з водою після знеструмлення станції

18:45 12.05.2026 Вт
2 хв
Наскільки критична ситуація?
aimg Марія Науменко
Ілюстративне фото: перебої з водопостачанням (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Вінниці 12 травня виникли проблеми з водопостачанням після аварійного знеструмлення головної водопровідної станції.

На підприємстві повідомили, що через знеструмлення головної водопровідної станції частина жителів може тимчасово залишитися без води.

"Вінниця зараз буде без води або з сильно зниженим тиском", - йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання та стабілізацією роботи системи водопостачання.

Терміни повного відновлення подачі води поки не уточнюються.

Станом на 18:30 фахівцям вдалось запустити перший підйом - подачу води на станцію.

"Зараз працюємо над тим, щоб відновити живлення станції 2-го підйому - подача води ЗІ станції НА місто", - зазначили в облводоканалі.

Буквально через 20 хвилин станцію повноцінно запустили.

"Починаємо наповнення водогонів. Відновлення водопостачання й вихід на робочий режим займе не менше 6-8 годин. Ви вже ж памʼятаєте", - йдеться в повідомленні "Вінницяоблводоканалу".

Згодом фахівці пояснили причину зупинки станції. За їхніми словами, з 08:00 11 травня до 17:00 12 травня головна водопровідна станція міста працювала на резервному живленні.

"Чому? Тому що ми проводили планові роботи з обслуговування ліній електропередач водоканалу та АТ "Вінницяобленерго". Далі спрацював захист лінії 10 кВ, і наша станція "просіла" знеструмлена", - додали в облводоканалі.

Нагадаємо, у середині квітня над Вінницею спостерігали рідкісні хмари, які називають "вим'яподібними" або "Маматусами". Незвичне природне явище зафіксували співробітники Вінницького обласного центру з гідрометеорології.

Такі хмари зазвичай утворюються до або після грозових штормів у теплу пору року.

