У Вінниці масштабні перебої з водою після знеструмлення станції

У Вінниці 12 травня виникли проблеми з водопостачанням після аварійного знеструмлення головної водопровідної станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вінницяоблводоканал".
На підприємстві повідомили, що через знеструмлення головної водопровідної станції частина жителів може тимчасово залишитися без води.
"Вінниця зараз буде без води або з сильно зниженим тиском", - йдеться у повідомленні.
Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання та стабілізацією роботи системи водопостачання.
Терміни повного відновлення подачі води поки не уточнюються.
Станом на 18:30 фахівцям вдалось запустити перший підйом - подачу води на станцію.
"Зараз працюємо над тим, щоб відновити живлення станції 2-го підйому - подача води ЗІ станції НА місто", - зазначили в облводоканалі.
Буквально через 20 хвилин станцію повноцінно запустили.
"Починаємо наповнення водогонів. Відновлення водопостачання й вихід на робочий режим займе не менше 6-8 годин. Ви вже ж памʼятаєте", - йдеться в повідомленні "Вінницяоблводоканалу".
Згодом фахівці пояснили причину зупинки станції. За їхніми словами, з 08:00 11 травня до 17:00 12 травня головна водопровідна станція міста працювала на резервному живленні.
"Чому? Тому що ми проводили планові роботи з обслуговування ліній електропередач водоканалу та АТ "Вінницяобленерго". Далі спрацював захист лінії 10 кВ, і наша станція "просіла" знеструмлена", - додали в облводоканалі.
