У Вінниці борги церкви Московського патріархату сплачує Будинок офіцерів: що відомо

У Вінниці поряд із Будинком офіцерів будується церква Московського патріархату. Електроенергія для церкви підключена від Будинку офіцерів, який знаходиться на балансі Повітряних сил України (ЗСУ), отже усі комунальні витрати покриває заклад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру політичної розвідки Олега Постернака в Facebook .

"Поки найкращі сини та доньки України ціною власного життя боронять країну, поки батьки втрачають своїх дітей в цій війні, у відносно спокійний Вінниці прекрасно себе почуває і церква Московського патріархату і махінації з оплатою електроенергії від Андрія Поліщука з ПАТ "Вінницяобленерго". І доречі, цікаво дізнатися, як пройшло списання боргу церкви за електроенергію у розмірі близько 1,5 млн гривень, чиїм коштом?" - додав він.

За його словами, віддати розпорядження щодо приєднання церкви МП до електроенергії будинку офіцерів міг генеральний директор ПАТ "Вінницяобленерго" Андрій Поліщук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Чернівецькій облраді підтримали заборону на території регіону релігійних організацій, які мають доведений зв'язок з РФ. За відповідне рішення проголосували 40 депутатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.