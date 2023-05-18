RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Виннице долги церкви Московского патриархата платит Дом офицеров: что известно

Фото: В Виннице долги церкви Московского патриархата платит Дом офицеров (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

В Виннице возле Дома офицеров строится церковь Московского патриархата. Электроэнергия для церкви подключена от Дома офицеров, который находится на балансе Воздушных сил Украины (ВСУ), так что все коммунальные расходы покрывает учреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра политической разведки Олега Постернака в Facebook.

"Представьте только уровень цинизма: ВСУ покрывают расходы церкви Московского патриархата за свой счет", - сообщил эксперт.

По его словам, отдать распоряжение по присоединению церкви МП к электроэнергии дома офицеров мог генеральный директор ПАО "Винницаоблэнерго" Андрей Полищук.

"Пока лучшие сыновья и дочери Украины ценой собственной жизни защищают страну, пока родители теряют своих детей в этой войне, в относительно спокойной Виннице прекрасно себя чувствует и церковь Московского патриархата и махинации с оплатой электроэнергии от Андрея Полищука из ПАО "Винницаоблэнерго". Интересно узнать, как прошло списание долга церкви за электроэнергию в размере около 1,5 млн гривен, за чей счет?" - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что в Черновицком облсовете поддержали запрет на территории региона религиозных организаций, имеющих доказанную связь с РФ. За соответствующее решение проголосовали 40 депутатов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВинницаУПЦ МП