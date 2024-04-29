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У Вінниці безробітних вирішили відправляти на суспільно корисні роботи

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Вінниці запускають проект щодо працевлаштування безробітних. Їх будуть залучати до суспільно корисних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Вінницької міської ради.

"Для людей це стане нагодою отримати тимчасову зайнятість та заробітну плату, а також зробити внесок у відбудову країни та зміцнення економічної стійкості громади", - йдеться у повідомленні. 

Директор департаменту економіки і інвестицій міськради Максим Мартьянов заявив, що суспільно корисні роботи спрямовані безпосередньо на забезпечення життєдіяльності населення в умовах воєнного стану.

Зокрема, безробітні будуть залучені до:

  • ремонтно-відновлювальних робіт, які виконують на об’єктах забезпечення життєдіяльності,
  • робіт з ремонту житлових приміщень, розбір завалів, розчищення залізничних колій і автомобільних доріг,
  • організації забезпечення життєдіяльності громадян, які постраждали внаслідок бойових дій,
  • сільськогосподарських робіт,
  • робіт, пов’язані з підтриманням громадського порядку, благоустрій та озеленення території міста, кладовищ та зон відпочинку та інші.

Наразі у Вінниці два комунальні підприємства готові сумарно взяти 32 працівників для робіт, пов’язаних з упорядкуванням, благоустроєм та озелененням територій громади, а також виготовленням маскувальних сіток, заготівлею дров для опалювального сезону, сінокосінням та упорядкуванням прибережних смуг та водойм тощо.

Виплати по безробіттю

Тривалість виплати допомоги з безробіття обмежена 90 календарними днями. Це правило діє для всіх громадян, які втратили роботу через війну.

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття подвоїв мінімальний розмір допомоги з безробіття. Тепер він становить 1500 гривень на місяць.

Переселенці, які втратили роботу через війну, отримуватимуть посилену допомогу з безробіття в розмірі 2500 гривень на місяць.

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