У Вінниці безробітних вирішили відправляти на суспільно корисні роботи

У Вінниці запускають проект щодо працевлаштування безробітних. Їх будуть залучати до суспільно корисних робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Вінницької міської ради.
"Для людей це стане нагодою отримати тимчасову зайнятість та заробітну плату, а також зробити внесок у відбудову країни та зміцнення економічної стійкості громади", - йдеться у повідомленні.
Директор департаменту економіки і інвестицій міськради Максим Мартьянов заявив, що суспільно корисні роботи спрямовані безпосередньо на забезпечення життєдіяльності населення в умовах воєнного стану.
Зокрема, безробітні будуть залучені до:
Наразі у Вінниці два комунальні підприємства готові сумарно взяти 32 працівників для робіт, пов’язаних з упорядкуванням, благоустроєм та озелененням територій громади, а також виготовленням маскувальних сіток, заготівлею дров для опалювального сезону, сінокосінням та упорядкуванням прибережних смуг та водойм тощо.
Тривалість виплати допомоги з безробіття обмежена 90 календарними днями. Це правило діє для всіх громадян, які втратили роботу через війну.
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття подвоїв мінімальний розмір допомоги з безробіття. Тепер він становить 1500 гривень на місяць.
Переселенці, які втратили роботу через війну, отримуватимуть посилену допомогу з безробіття в розмірі 2500 гривень на місяць.
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