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В Виннице безработных решили отправлять на общественно полезные работы

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Виннице запускают проект по трудоустройству безработных. Их будут привлекать к общественно полезным работам.

"Для людей это станет возможностью получить временную занятость и заработную плату, а также внести вклад в восстановление страны и укрепление экономической устойчивости общества", - говорится в сообщении.

Директор департамента экономики и инвестиций горсовета Максим Мартьянов заявил, что общественно полезные работы направлены непосредственно на обеспечение жизнедеятельности населения в условиях военного положения.

В частности, безработные будут привлечены к:

  • ремонтно-восстановительным работам, которые выполняют на объектах обеспечения жизнедеятельности,
  • работ по ремонту жилых помещений, разбору завалов, расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог,
  • организации обеспечения жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий,
  • сельскохозяйственных работ,
  • работ, связанных с поддержанием общественного порядка, благоустройство и озеленение территории города, кладбищ и зон отдыха и другие.

Сейчас в Виннице два коммунальных предприятия готовы суммарно взять 32 работников для работ, связанных с благоустройством, благоустройством и озеленением территорий громады, а также изготовлением маскировочных сеток, заготовкой дров для отопительного сезона, сенокошением и благоустройством прибрежных полос и водоемов и тому подобное.

Выплаты по безработице

Продолжительность выплаты пособия по безработице ограничена 90 календарными днями. Это правило действует для всех граждан, потерявших работу из-за войны.

Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы удвоил минимальный размер пособия по безработице. Теперь он составляет 1500 гривен в месяц.

Переселенцы, потерявшие работу из-за войны, будут получать усиленное пособие по безработице в размере 2500 гривен в месяц.

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