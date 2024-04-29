В Виннице безработных решили отправлять на общественно полезные работы

"Для людей это станет возможностью получить временную занятость и заработную плату, а также внести вклад в восстановление страны и укрепление экономической устойчивости общества", - говорится в сообщении.

Директор департамента экономики и инвестиций горсовета Максим Мартьянов заявил, что общественно полезные работы направлены непосредственно на обеспечение жизнедеятельности населения в условиях военного положения.

В частности, безработные будут привлечены к:

ремонтно-восстановительным работам, которые выполняют на объектах обеспечения жизнедеятельности,

работ по ремонту жилых помещений, разбору завалов, расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог,

организации обеспечения жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий,

сельскохозяйственных работ,

работ, связанных с поддержанием общественного порядка, благоустройство и озеленение территории города, кладбищ и зон отдыха и другие.

Сейчас в Виннице два коммунальных предприятия готовы суммарно взять 32 работников для работ, связанных с благоустройством, благоустройством и озеленением территорий громады, а также изготовлением маскировочных сеток, заготовкой дров для отопительного сезона, сенокошением и благоустройством прибрежных полос и водоемов и тому подобное.