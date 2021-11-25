Под Винницей врачи и работники турагентств продавали фейковые COVID-документы

В Винницкой области полицейские разоблачили группу, которая наладила схему продажи фиктивных COVID-сертификатов. Среди злоумышленников были врачи и работники туристической сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД .

По предварительной информации, в группу входили медицинские работники двух больниц области, работники винницких турфирм и посредники.

Злоумышленники продавали поддельные сертификаты о вакцинации с внесением информации в электронную систему здравоохранения. Их "бизнес" работал около двух месяцев. Они искали клиентов с помощью объявлений в закрытых группах в мессенджерах. За сертификат они брали 250 евро.

У фигурантов дела во время обысков обнаружили и изъяли вещественные доказательства их преступной деятельности: компьютеры, банковские карты, мобильные телефоны.

Фото: правоохранители разоблачили преступную группу, которая продавала поддельные сертификаты о вакцинации (mvs.gov.ua)

Начато уголовное производство по ч.3 ст. 362 УК Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней). За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.