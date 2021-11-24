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В Ровенской области разоблачили банду, которая изготавливала фальшивые COVID-документы

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Среда 24 ноября 2021 15:38
В Ровенской области разоблачили банду, которая изготавливала фальшивые COVID-документы Фото: в Ровенской области разоблачили банду, которая изготавливала фальшивые COVID-документы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Ровенской области правоохранители разоблачили группу лиц, которые занималась изготовлением фиктивных COVID-документов. Банда изготавливала негативные ПЦР-тесты и международные свидетельства о вакцинации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Цена фальшивых документов начиналась от 1500 гривен до 200 евро.

Всего правоохранители провели пять санкционированных обысков по месту жительства фигурантов производства на территории Ровенской и Волынской областей.

"Во время следственных действий следователи и оперативники обнаружили и изъяли 94 поддельных международных свидетельств о вакцинации от COVID-19, которые подлежали сбыту, бланки отрицательных ПЦР-тестов, черновую бухгалтерию, мокрые печати медучреждений и врачей, полиграфическое оборудование", - добавляет пресс-служба.

На компьютерной технике было обнаружено 100 сертификатов, которые злоумышленники еще не успели распечатать и передать заказчикам. Общая сумма изъятых средств составила более 155 тысяч гривен.

Согласно ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: в Ровенской области разоблачили банду, которая изготавливала фальшивые COVID-документы (Виталий Носач, РБК-Украина)

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Ровенская область Коронавирус сертификат вакцинации
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