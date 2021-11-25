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Під Вінницею лікарі та працівники турагентств продавали фейкові COVID-документи

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Вінницька область, Четвер 25 листопада 2021 13:01
Під Вінницею лікарі та працівники турагентств продавали фейкові COVID-документи Фото: під Вінниці підробляли сертифікати про вакцинацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

У Вінницькій області поліцейські викрили групу, яка налагодила схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів. Серед зловмисників були лікарі та працівники туристичної сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

За попередньою інформацією, до групи входили медичні працівники двох лікарень області, працівники вінницьких турфірм та посередники.

Зловмисники продавали підроблені сертифікати про вакцинацію з внесенням інформації до електронної системи охорони здоров'я. Їхній "бізнес" працював близько двох місяців. Вони шукали клієнтів за допомогою оголошень у закритих групах у месенджерах. За сертифікат вони брали 250 євро.

У фігурантів справи під час обшуків виявили та вилучили речові докази їхньої злочинної діяльності: комп'ютери, банківські картки, мобільні телефони.

Фото: правоохоронці викрили злочинну групу, яка продавала підроблені сертифікати про вакцинацію (mvs.gov.ua)

Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 362 КК України (несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право на доступ до неї). За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, в Рівненській області правоохоронці викрили групу осіб, які займалися виготовленням фіктивних COVID-документів. Банда виготовляла негативні ПЛР-тести та міжнародні свідоцтва про вакцинацію.

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