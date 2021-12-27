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В Виннице заминировали вокзал и больницу: полиция проверяет информацию

Автор: Артур Родивилов

Полиция получила информацию о минировании железнодорожного вокзала и больницы в Виннице. На месте происшествия работают профильные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Винницкой области.

Спасательные службы провели эвакуацию людей.

"26 декабря около 22:30 в полицию поступила информация о минировании железнодорожного вокзала и больницы скорой медицинской помощи в Виннице. По вызову немедленно уехали следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнического отдела, кинологи и представители других ведомств", - говорится в сообщении.

Взрывотехники и кинологическая служба проверили помещения и близлежащую территорию по обнаружению взрывоопасных или других подозрительных предметов.

По состоянию на 23:45 проверена территория железнодорожного вокзала, опасных предметов не обнаружено.

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Винницкая область