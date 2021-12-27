У Вінниці замінували вокзал і лікарню: поліція перевіряє інформацію

Рятувальні служби провели евакуацію людей.

"26 грудня близько 22:30 до поліції надійшла інформація про мінування залізничного вокзалу та лікарні швидкої медичної допомоги у Вінниці. За викликом негайно поїхали слідчо-оперативні групи поліції, працівники вибухотехнічного відділу, кінологи та представники інших відомств", - йдеться в повідомленні.

Вибухотехніки та кінологічна служба перевірили приміщення та прилеглу територію з виявлення вибухонебезпечних або інших підозрілих предметів.

Станом на 23:45 перевірена територія залізничного вокзалу, небезпечних предметів не виявлено.