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В Киеве на взятке в тысячу долларов задержали полковника ВСУ

Новости » Происшествия    07.11.2018 - 17:27
Иллюстративное фото (depositphotos / Nomadsoul1)
Иллюстративное фото (depositphotos / Nomadsoul1)

Коррупционер переводил военнослужащих из одной части в другую

В среду, 7 ноября, в Киеве военные прокуроры совместно с сотрудниками СБУ задержали за получение взятки заместителя начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса в Facebook.

По его словам, полковник Г. получил тысячу долларов за влияние на воинские должностные лица касательно перемещения военнослужащего из одной воинской части в другую.

"Какие "морально-психологические" кадры - такие и печальные "достижения" в противодействии ПТСР и психологическим проблем среди наших военных. Будем лупить эту скалу бесчувственности и дальше", - добавил он.

 

Фото: полковник требовал 1000 долларов (facebook.com/MatiosAnatolii)

Напомним, в октябре в Запорожской области на взятке в 35 тысяч гривен задержали секретаря военкомата. Муж за эти деньги обещал матери призывника помочь ее сыну избежать армии.

Как сообщало РБК-Украина, за 9 месяцев текущего года в ВСУ было выявлено 50 коррупционеров. Но тюрьму попали лишь трое. В 2017 году было разоблачено 52 коррупционера.

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