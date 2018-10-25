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В Запорожской области на взятке в 35 тыс. гривен задержали секретаря военкомата

Новости » Общество    25.10.2018 - 19:14
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Муж за эти деньги обещал матери призывника помочь ее сыну избежать армии

В Запорожской области военная прокуратура задержала секретаря призывной комиссии на взятке в 35 тыс. гривен. Об этом повідрмляє РБК-Украина со ссылкой на военную прокуратуру.

Установлено, что секретарь призывной комиссии Васильевского районного военкомата требовал от гражданки Г. эту сумму денег за положительное решение "вопроса" по непризову ее сына на военную службу.

должностного лица было раскрыто по задержан в четверг, 25 октября, после получения оговоренной суммы. Сейчас секретарю военкомата сообщили о подозрении. Также правоохранители проводят первоочередные следственные действия.

Военной прокуратурой Запорожского гарнизона планируется сообщение задержанному о подозрении получения взятки в крупном размере (ч. 3 ст. 368 УК Украины").

"Готовится ходатайство об избрании меры пресечения. Досудебное расследование осуществляется следственным отделом УСБУ в Запорожской области", - добавили в прокуратуре.

Напомним, на прошлой неделе в Ровенской области Служба безопасности Украины задержала на взятке руководителя подразделения одного из объединенных городских военных комиссариатов.

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