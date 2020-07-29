В Виннице задержали подозреваемых в подрыве банкоматов по всей стране

Сегодня, 29 июля, в Виннице правоохранители задержали группировку, которая занималось подрывом банкоматов с целью завладения деньгами. Свои навыки преступники "оттачивали" в течение двух последних лет.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска.

Как сообщается, в результате спецоперации задержали трех воров наличных из банкоматов. Они были пойманы "на горячем" после неудачной попытки взорвать банкомат в Виннице.

Также известно, что злоумышленники взрывали банкоматы на территории четырех областей. По установленным эпизодам ущерб составляет свыше 3 млн гривен.

"На сегодня установлена причастность последних к 3 кражам из банкоматов на территории Донецкой области, 4 покушений на совершение аналогичных преступлений на территории Винницкой и по 1 краже в Кировоградской и Луганской", - сообщили в ведомстве.

Фото: задержание злоумышленников (facebook.com/DKRpolice)

Напомним, в Подольском районе Киева неизвестные взорвали уличный банкомат, забрали оттуда кассеты с наличностью и скрылись.

Кроме того, в Харьковской области неизвестные пытались взорвать банкомат, однако завладеть денежными средствами им не удалось.

Также в Николаеве неизвестные проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили из него более четверти миллиона гривен.