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В Виннице врачи продавали фейковые COVID-сертификаты: зарабатывали 20 тысяч гривен в день

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Виннице правоохранители разоблачили группу врачей, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. В день они зарабатывали около 20 тысяч гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

По данным следствия, организовал схему продажи фейковых COVID-сертификатов 37-летний медработник Винницкого района. Он договорился с врачами нескольких медучреждений, которые вносили недостоверную информацию о вакцинации от коронавируса в электронную систему здравоохранения eHealth. Затем эти данные загружались в Единый портал государственных услуг "Дия".

Свои "услуги" организатор схемы оценивал от 3 до 7,5 тысячи гривен за сертификат. В день преступная группа зарабатывала около 20 тысяч гривен.

Во время обысков у подозреваемых правоохранители изъяли:

  • международные сертификаты о вакцинации;
  • черновые записи;
  • банковские карты;
  • мобильные телефоны, где сохранилась переписка с клиентами.

Фото: в Виннице разоблачили врачей на продаже фейковых COVID-сертификатов (npu.gov.ua)

Напомним, 9 декабря в Кривом Роге мужчину приговорили к двум года лишения свободы за подделку COVID-сертификата.

Отметим, в Минздраве рассказали, как вакцинироваться от коронавируса людям с поддельным сертификатом о прививке.

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Министерство внутренних дел УкраиныВинницасертификат вакцинации