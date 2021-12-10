В Виннице врачи продавали фейковые COVID-сертификаты: зарабатывали 20 тысяч гривен в день

По данным следствия, организовал схему продажи фейковых COVID-сертификатов 37-летний медработник Винницкого района. Он договорился с врачами нескольких медучреждений, которые вносили недостоверную информацию о вакцинации от коронавируса в электронную систему здравоохранения eHealth. Затем эти данные загружались в Единый портал государственных услуг "Дия".

Свои "услуги" организатор схемы оценивал от 3 до 7,5 тысячи гривен за сертификат. В день преступная группа зарабатывала около 20 тысяч гривен.

Во время обысков у подозреваемых правоохранители изъяли:

международные сертификаты о вакцинации;

черновые записи;

банковские карты;

мобильные телефоны, где сохранилась переписка с клиентами.

Фото: в Виннице разоблачили врачей на продаже фейковых COVID-сертификатов (npu.gov.ua)