У Вінниці лікарі продавали фейкові COVID-сертифікати: заробляли 20 тисяч гривень на день

За даними слідства, організував схему продажу фейкових COVID-сертифікатів 37-річний медпрацівник Вінницького району. Він домовився з лікарями кількох медустанов, які вносили неправдиву інформацію про вакцинацію від коронавірусу в електронну систему охорони здоров'я eHealth. Потім ці дані завантажувалися в Єдиний портал державних послуг "Дія".

Свої "послуги" організатор схеми оцінював від 3 до 7,5 тисячі гривень за сертифікат. У день злочинна група заробляла близько 20 тисяч гривень.

Під час обшуків у підозрюваних правоохоронці вилучили:

міжнародні сертифікати про вакцинацію;

чорнові записи;

банківські картки;

мобільні телефони, де збереглася листування з клієнтами.

Фото: у Вінниці викрили лікарів на продажу фейкових covid-сертифікатів (npu.gov.ua)