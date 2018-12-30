В центре Ивано-Франковска застрелили человека

Фото: место происшествия (if.npu.gov.ua)

У мужчины было обнаружено огнестрельное ранение в область шеи

В центре Ивано-Франковска на ул. Хотинская, 12 неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу ГУ Нацполиции области.

Как сообщается, у мужчины было обнаружено огнестрельное ранение в область шеи, а преступники скрылись на автомобиле темного цвета.

По факту начато уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство). В области введен оперативный план "Сирена" для розыска и задержания злоумышленников.

Как заявил спикер облуправления НП, личность погибшего установлена, это житель областного центра 1958 года рождения.



Напомним, в Кривом Роге неизвестный ограбил банк и ранил сотрудницу учреждения.

Также сообщалось, что 22 декабря в одном из сел Криничанского района (Днепропетровская обл.) во время ограбления неизвестные убили местного депутата. Грабители связали хозяина дома, его жену и дочь.