Российские войска ударили по аэродрому в Хмельницкой области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника военной администрации Хмельницкой области Сергея Гамалия.

Сообщается, что вечером был совершен ракетный удар на аэродром в Староконстантинове. Количество ракет и масштабы разрушений еще устанавливаются. По предварительным данным, ранено три человека.

"Сегодня ночью удары нанесли по городу Староконстантинов. Точное количество ракетных ударов будет известно позже. Дело в том, что несколько ракет было сбито, некоторые попали в сам аэродром. Сейчас известно о троих раненых. Также сейчас продолжают разбирать завалы. Позже мы сообщим, есть ли у нас потери", - сказал Сергей Гамалий.

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