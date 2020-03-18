ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Вінниці в результаті ДТП за участю швидкої постраждало п'ятеро людей

Новини » Надзвичайні події     18.03.2020 - 12:52
У Вінниці в результаті ДТП за участю швидкої постраждало п'ятеро людей
Ілюстративне фото (dnpu.gov.ua)

Карета швидкої допомоги зіткнулась з відбійником та перекинулась на дах іншої автівки

У Вінниці 17 березня в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю трьох автомобілів, серед яких карета швидкої допомоги, постраждали п’ятеро осіб. Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на прес-службу поліції Вінницької області.

Як повідомляється, 27-річний водій автомобіля швидкої допомоги Peugeot Boxe рухаючись в напрямку Вінниці з увімкненими проблисковими маячками зіштовхнувся з автомобілем Renault Trafic, який виїжджав з другорядної дороги та не надав переваги в русі спецавтомобілю, внаслідок чого карета швидкої допомоги зіткнулась з відбійником та перекинулась на дах автівки Mazda, що стояла на світлофорі на зустрічній смузі руху.

У результаті аварії постраждали двоє медиків зі швидкої допомоги, її водій та 63-річний хворий, якого з інсультом везли до лікарні. Водій Renault Trafic також був госпіталізований.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)

Нагадаємо, у Сумській області внаслідок зіткнення рейсового автобуса та автомобіля Renault Trafic загинув водій та два пасажири мінібуса.

У Сумській області внаслідок ДТП з автобусом загинуло троє осіб У Дніпропетровській області автомобіль в’їхав у мінімаркет, постраждали двоє людей
Новини України ДТП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся