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В Виннице прогремела серия взрывов

Фото: в Виннице прозвучала серия взрывов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Виннице прогремела серия мощных взрывов. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий городской совет.

Обновлено 11:05. Мэр Сергей Моргунов сообщил о "прилетах".

"В Виннице прилеты. Оставайтесь в укрытиях. Не распространяйте никакой информации о локации и масштабах попадания. В настоящее время экстренные службы выехали на место", - написал он.

В настоящее время ожидается официальное сообщение от Винницкой областной военной администрации.

"В Виннице прогремели взрывы. Не выходите из укрытий. Не распространяйте фото и видео", - говорится в сообщении.

Между тем местные СМИ также сообщают о звуках взрывов в городе, перед этим местные жители заметили пролет ракеты.

Над городом заметно густой столб дыма.

Напомним, сегодня российские войска запустили 9 ракет по Николаеву из зенитно-ракетной системы С-300, попав в ряд объектов инфраструктуры. Среди них, в частности, гостиница в центре города под названием "Николаев".

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ВинницаВзрыв