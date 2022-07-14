Утренняя атака на Николаев: одна из ракет ударила по отелю, задело и ТЦ

Во время утренней атаки на Николаев одна из вражеских ракет попала по зданию гостиницы города. Ударной волной также задело и торговый центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram.

Обновлено 09:15. Россияне выпустили 9 ракет по городу, есть раненый.

Новые подробности сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Утром, 14 июля, Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. По предварительной информации по областному центру выпущено 9 ракет из зенитно-ракетной системы С-300. Сейчас известно о повреждении двух учебных заведений, объекта транспортной инфраструктуры и гостиницы. Один человек ранен. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется", - написал он.

Фото: российская ракета ударила утром по гостинице в Николаеве (t.me/senkevichonline)

"Центр города. Гостиница "Николаев". Ударной волной и обломками повреждено и здание торгово-развлекательного центра напротив. На месте работают коммунальщики. Они уже расчистить проезд от обломков и мусора для автомобилей. Сейчас зачищают остальную территорию вокруг", - написал он.

Кроме того, местные СМИ также ранее сообщали о попадании ракеты по отелю. Сообщалось, что в здании разрушены по меньшей мере три верхних этажа, выбиты окна, двери.

Взрывы в Николаеве

Напомним, сегодня утром в Николаеве прогремели мощные взрывы, всю ночь в городе звучала сирена воздушной тревоги. Впоследствии стало известно, что войска РФ попали в ряд гражданских объектов.

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