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У Вінниці пролунала серія вибухів

Фото: у Вінниці пролунала серія вибухів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Вінниці пролунала серія потужних вибухів. У місті оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницьку міську раду.

Оновлено 11:05. Міський голова Сергій Моргунов повідомив про "прильоти".

"У Вінниці прильоти. Залишайтесь в укриттях. Не поширюйте жодної інформації про локацію та масштаби влучання.Наразі екстрені служби виїхали на місце", - написав він.

Наразі очікується офіційне повідомлення від Вінницької обласної військової адміністрації.

"У Вінниці пролунали вибухи. Не виходьте з укриттів. Не поширюйте фото і відео", - йдеться в повідомленні.

Тим часом місцеві ЗМІ також повідомляють про звуки вибухів у місті, перед цим місцеві жителі помітили проліт ракети.

Над містом помітно густий стовп диму.

Нагадаємо, сьогодні російські війська запустили 9 ракет по Миколаєву з зенітно-ракетної системи С-300, влучивши у низку об'єктів інфраструктури. Серед них, зокрема, готель у центрі міста під назвою "Миколаїв".

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ВінницяВибух