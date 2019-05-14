В Виннице при попытке рейдерского захвата предприятия задержали 50 человек

В Виннице полиция с привлечением бойцов "КОРДа" 13 мая пресекла попытку рейдерского захвата предприятия по улице Д. Нечая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Отмечается, что несколько сотен молодых людей ворвались на территорию предприятия, вытеснили охрану. В ответ на требование полицейских прекратить силовые действия начали бросать камни, применили дымовые шашки.

Для пресечения противоправных действий на место происшествия прибыли дополнительные силы полиции и спецназовцы "КОРДа". В результате полицейские задержали около 50 человек. Их доставляют в отделение полиции для установления личных данных и всех обстоятельств. Следствием будет дана правовая квалификация действиям задержанных.

Фото: место происшествия (vn.npu.gov.ua)

По данным местного сайта Vежа, несколько сотен неизвестных молодых людей захватили территорию бывшего государственного консервного завода (где теперь расположены частные предприятия) еще днем. Во время столкновения с охраной, активистами и местными жителями, нападавшие применили дымовые шашки, обломки кирпича и слезоточивый газ. Как рассказывают очевидцы, в результаты столкновения были повреждены автомобили, припаркованные рядом.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Бориспольской в Дарницком районе более 62 рейдеров пытались осуществили захват спорткомплекса "Восток", взломав входную дверь и забаррикадировавшись изнутри.

Напомним, в Днепропетровской области полиция задержала группу рейдеров из семи человек.