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В Виннице обнаружили схему продажи поддельных COVID-сертификатов, среди участников - врачи

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Винница, Четверг 28 октября 2021 13:21
В Виннице обнаружили схему продажи поддельных COVID-сертификатов, среди участников - врачи Фото: в Виннице обнаружили схему продажи поддельных COVID-сертификатов (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Виннице правоохранители разоблачили схему продажи поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. За одну такую "справку" злоумышленники требовали 250 евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Указано, что "схему" организовал местный предприниматель, разместивший в закрытых группах мессенджеров рекламу своих услуг.

По информации правоохранителей, в преступной деятельности ему помогали медицинские работники, "которым он поставлял клиентов".

Так, вакцинированные граждане получали электронные COVID-сертификаты, которые отражались в приложении "Дия".

Правоохранители провели обыски по месту работы семейного врача и, непосредственно, организатора схемы - предпринимателя и изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Сейчас прокуратура готовит материалы для объявления злоумышленникам по ч. 3 ст. 362 УК украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Фото: в Виннице разоблачили схему продажи поддельных COVID-сертификатов (npu.gov.ua)

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