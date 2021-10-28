В Виннице обнаружили схему продажи поддельных COVID-сертификатов, среди участников - врачи

В Виннице правоохранители разоблачили схему продажи поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. За одну такую "справку" злоумышленники требовали 250 евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Указано, что "схему" организовал местный предприниматель, разместивший в закрытых группах мессенджеров рекламу своих услуг.

По информации правоохранителей, в преступной деятельности ему помогали медицинские работники, "которым он поставлял клиентов".

Так, вакцинированные граждане получали электронные COVID-сертификаты, которые отражались в приложении "Дия".

Правоохранители провели обыски по месту работы семейного врача и, непосредственно, организатора схемы - предпринимателя и изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Сейчас прокуратура готовит материалы для объявления злоумышленникам по ч. 3 ст. 362 УК украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Фото: в Виннице разоблачили схему продажи поддельных COVID-сертификатов (npu.gov.ua)