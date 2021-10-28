У Вінниці виявили схему продажу підроблених COVID-сертифікатів, серед учасників - лікарі

У Вінниці правоохоронці викрили схему продажу підроблених сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. За одну таку "довідку" зловмисники вимагали 250 євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Вказано, що "схему" організував місцевий підприємець, який розмістив у закритих групах месенджерів рекламу своїх послуг.

За інформацією правоохоронців, у злочинній діяльності йому допомагали медичні працівники, "яким він постачав клієнтів".

Так, невакциновані громадяни отримували електронні COVID-сертифікати, які відображалися у застосунку "Дія".

Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи сімейного лікаря та, безпосередньо, організатора схеми - підприємця та вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності.

Наразі прокуратура готує матеріали для оголошення зловмисникам за ч. 3 ст. 362 ККУ (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Фото: у Вінниці викрили схему продажу підроблених COVID-сертифікатів (npu.gov.ua)