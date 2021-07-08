В Виннице ликвидировали крупнейшую украинскую криптоферму

Установлено, что злоумышленники майнили криптовалюту непосредственно в одном из бывших складских помещений АО "Винницаоблэнерго"

"Злоумышленники незаконно отбирали электрическую энергию из сетей АО "Винницаоблэнерго". Чтобы скрыть свою деятельность, они использовали условные средства учета потребления электрической энергии",- говорится в сообщении.

Указано, что это крупнейшая подпольная криптоферма, которую проявляли украинские правоохранители.

Как утверждают специалисты, ежемесячная сумма убытков от такой деятельности может составлять от 5 до 7 млн ​​гривен.

Кроме этого, незаконный отбор электроэнергии мог привести к глобальным последствиям - без света могли остаться целые кварталы в Виннице.

Во время обысков по месту преступления и по адресам проживания фигурантов правоохранителями было изъято почти 5 тысяч единиц компьютерной техники, в частности:

3800 игровых приставок;

более 500 видеокарт;

50 процессоров;

черновую документацию по учету потребления электроэнергии;

блокноты, телефоны, флэш-накопители.

Правоохранителями зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) УК.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности, в том числе причастности должностных лиц АО "Винницаоблэнерго".

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)