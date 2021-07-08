У Вінниці ліквідували найбільшу українську криптоферму

Служба безпеки України викрила найбільшу підпільну криптоферму в Україні. Через дії злочинців без світла могли залишитися цілі квартали м. Вінниця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-цент СБУ.
Встановлено, що зловмисники майнили криптовалюту безпосередньо в одному із колишніх складських приміщень АТ "Вінницяобленерго"
"Зловмисники незаконно відбирали електричну енергію з мереж АТ "Вінницяобленерго". Щоб приховати свою діяльність, вони використовували умовні засоби обліку споживання електричної енергії", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що це найбільша підпільна криптоферма, яку виявляли українські правоохоронці.
Як стверджують фахівці, щомісячна сума збитків від такої діяльності може становити від 5 до 7 млн гривень.
Крім цього, незаконний відбір електроенергії міг призвести до глобальніших наслідків - без світла могли залишитися цілі квартали Вінниці.
Під час обшуків за місцем злочину та за адресами проживання фігурантів правоохоронцями було вилучено майже 5 тисяч одиниць комп’ютерної техніки, зокрема:
Правоохоронцями зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 188-1 (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) ККУ.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності, у тому числі причетності посадових осіб АТ "Вінницяобленерго".
Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, що СБУ в Чернігівській області викрила ферму для майнінгу криптовалюти. Тоді без світла та води могли залишитися половина мешканців регіону.