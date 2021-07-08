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У Вінниці ліквідували найбільшу українську криптоферму

Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України викрила найбільшу підпільну криптоферму в Україні. Через дії злочинців без світла могли залишитися цілі квартали м. Вінниця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-цент СБУ.

Встановлено, що зловмисники майнили криптовалюту безпосередньо в одному із колишніх складських приміщень АТ "Вінницяобленерго"

"Зловмисники незаконно відбирали електричну енергію з мереж АТ "Вінницяобленерго". Щоб приховати свою діяльність, вони використовували умовні засоби обліку споживання електричної енергії", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що це найбільша підпільна криптоферма, яку виявляли українські правоохоронці.

Як стверджують фахівці, щомісячна сума збитків від такої діяльності може становити від 5 до 7 млн гривень.

Крім цього, незаконний відбір електроенергії міг призвести до глобальніших наслідків - без світла могли залишитися цілі квартали Вінниці.

Під час обшуків за місцем злочину та за адресами проживання фігурантів правоохоронцями було вилучено майже 5 тисяч одиниць комп’ютерної техніки, зокрема:

  • 3800 ігрових приставок;
  • понад 500 відеокарт;
  • 50 процесорів;
  • чорнову документацію щодо обліку споживання електроенергії;
  • блокноти, телефони, флеш-накопичувачі.

Правоохоронцями зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 188-1 (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) ККУ.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності, у тому числі причетності посадових осіб АТ "Вінницяобленерго".

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, що СБУ в Чернігівській області викрила ферму для майнінгу криптовалюти. Тоді без світла та води могли залишитися половина мешканців регіону.

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