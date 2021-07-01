Без света и воды могло оказаться пол Черниговской области. СБУ заблокировала криптооферму

Служба безопасности Украины (СБУ) в Черниговской области разоблачила ферму для майнинга криптовалют. Злоумышленники воровали свет с трансформаторной станции, создавая угрозу отключения света и воды для жителей половины региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что организаторы схемы создали мощную майнинг-ферму. Они разместили свое оборудование в арендованных складских помещениях и несанкционированно подключились к подстанции, расположенной неподалеку.

Как сообщают правоохранители, речь идет о подстанции от которой получают электропитание такие объекты как: КНП "Нежинская станция скорой медицинской помощи", КП "Нежинводоканал".

Так, чтобы скрыть факты похищения, злоумышленники вмешались в работу учета системы. Для этого они использовали специализированное оборудование.

Указано, что действия злоумышленников могли привести к нештатным ситуациям с бесперебойным снабжением электроэнергии населению и предприятиям.

Известно, что за два месяца "работы" злоумышленники нанесли только прямых убытков на сумму свыше 3 млн гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли:

более 150 единиц оборудования для генерации криптовалют;

специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.

Устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений по ч. 3 ст. 191 и ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) УК.

Следственные действия продолжаются.

Фото: СБУ проводит обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)