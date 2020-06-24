В Виннице горела психиатрическая лечебница

В среду, 24 июня, в Виннице произошел пожар в психиатрической больнице имени академика Ющенко. Пожар уже удалось погасить.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, пожар возник на площади 10 квадратных метров в одноэтажном здании отделения в палате больницы.

"В 12:10 пожар локализован. В 12:25 пожар в одноэтажном здании больницы ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Тушением возгорания занимались 30 человек из состава ГСЧС.

Напомним, в конце мая в Киеве из-за пожара эвакуировали людей из больницы, в которую доставляют больных COVID-19.

Напомним, в феврале в Виннице произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в результате чего погиб человек.

Также РБК-Украина писало, что в Днепре произошел пожар в многоквартирном доме.