В Днепре произошел пожар в многоквартирном доме

Фото с места пожара (dsns.gov.ua)

Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров

Во вторник, 23 июня, на улице Олешковской Самарского района города Днепр произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Загорелся второй этаж и крыша дома.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

На место пожара направили 15 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

"По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что огнем охвачен второй этаж и крыша дома. Пламя мгновенно охватило деревянное перекрытие и помещение второго этажа. Огнем уничтожена крыша дома на площади 150 м.кв. Повреждено деревянное перекрытие на площади 50 м.кв. Общая площадь пожара составила 200 кв. метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара погибших и пострадавших нет. Возгорание локализовали в 17:18 и ликвидировали в 17:47.

Напомним, ранее в Днепропетровской области произошло ДТП, 3 человека погибли и 4 пострадали.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве в воскресенье произошел взрыв газа в одном из многоквартирных домов, в результате чего погибли пять человек.

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Автор: Максим Зайченко