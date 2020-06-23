ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Днепре произошел пожар в многоквартирном доме

Новости » Происшествия     23.06.2020 - 21:57
В Днепре произошел пожар в многоквартирном доме
Фото с места пожара (dsns.gov.ua)

Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров

Во вторник, 23 июня, на улице Олешковской Самарского района города Днепр произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Загорелся второй этаж и крыша дома.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

На место пожара направили 15 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

"По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что огнем охвачен второй этаж и крыша дома. Пламя мгновенно охватило деревянное перекрытие и помещение второго этажа. Огнем уничтожена крыша дома на площади 150 м.кв. Повреждено деревянное перекрытие на площади 50 м.кв. Общая площадь пожара составила 200 кв. метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара погибших и пострадавших нет. Возгорание локализовали в 17:18 и ликвидировали в 17:47.

Напомним, ранее в Днепропетровской области произошло ДТП, 3 человека погибли и 4 пострадали.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве в воскресенье произошел взрыв газа в одном из многоквартирных домов, в результате чего погибли пять человек.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ФК Днепрпожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь