У Вінниці горіла психіатрична лікарня

Пожежа виникла в одній з палат
У середу, 24 червня, у Вінниці сталася пожежа в психіатричній лікарні імені академіка Ющенка. Пожежу вже вдалося загасити.
Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Як зазначається, пожежа виникла на площі 10 квадратних метрів в одноповерховій будівлі відділення в палаті лікарні.
"О 12:10 пожежу локалізовано. О 12:25 пожежа в одноповерховій будівлі лікарні ліквідовано. Жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Гасінням пожежі займалися 30 осіб зі складу ДСНС.
Нагадаємо, наприкінці травня у Києві через пожежу евакуювали людей з лікарні, в яку доставляють хворих COVID-19.
Нагадаємо, у лютому у Вінниці сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку, в результаті чого загинула людина.
Також РБК-Україна писало, що у Дніпрі сталася пожежа в багатоквартирному будинку.
Автор: Максим Зайченко