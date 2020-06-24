У Вінниці горіла психіатрична лікарня

У середу, 24 червня, у Вінниці сталася пожежа в психіатричній лікарні імені академіка Ющенка. Пожежу вже вдалося загасити.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, пожежа виникла на площі 10 квадратних метрів в одноповерховій будівлі відділення в палаті лікарні.

"О 12:10 пожежу локалізовано. О 12:25 пожежа в одноповерховій будівлі лікарні ліквідовано. Жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Гасінням пожежі займалися 30 осіб зі складу ДСНС.

Нагадаємо, наприкінці травня у Києві через пожежу евакуювали людей з лікарні, в яку доставляють хворих COVID-19.

Нагадаємо, у лютому у Вінниці сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку, в результаті чого загинула людина.

Також РБК-Україна писало, що у Дніпрі сталася пожежа в багатоквартирному будинку.