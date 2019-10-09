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У Вінниці арештували американця, який воював на Донбасі

Новини » Суспільство    09.10.2019 - 00:31
У Вінниці арештували американця, який воював на Донбасі
Фото: Крейг Ленг (RFE/RL)

Прокуратура наполягає на екстрадиційній перевірці підозрюваного

Вінницький апеляційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб для колишнього американського військового Крейга Ленга, скасувавши домашній арешт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що у США Ленга звинувачують в розбої та умисному вбивстві двох людей у штаті Флорида у 2018 році. Адвокати американця наполягають, що віддавати Ленга в США не можна, бо він воював як доброволець на Донбасі, а у Сполучених Штатах йому загрожує смертна кара.

Клопотання про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою подала прокуратура. Прокурор Олеся Тарадай наполягала на екстрадиційній перевірці та перебуванні Крейга в СІЗО.

Під час розгляду справи головуючий суддя Анатолій Кривошея з’ясовував, чому американець перебуває в Україні, і чи не пов’язано його перебування із розшуком.

Адвокати американця не бачать необхідності в його перебуванні під вартою, оскільки звинувачений, перебуваючи під домашнім арештом, виконував всі умови цілодобового домашнього арешту, вчасно з’являвся в суді. Захисники планують звернутися до Європейського суду з прав людини.

Раніше повідомлялося, що Печерський районний суд Києва залишив колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака під вартою.

РБК-Україна писало, що Печерський районний суд Києва відправив під арешт колишнього народного депутата Сергія Пашинського.

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