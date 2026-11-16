На Вінниччині ворог влучив в об'єкт критичної промисловості, постраждалих немає

Вінниччина регулярно опиняється під ударами. 3 листопада Росія спрямувала балістичні ракети на Ладижин і Гайсин, а наслідки тієї атаки РБК-Україна описувало в матеріалі про удари по Дніпру, Харкову і Ладижину.

Удари по енергетиці та промисловості тривають і в інших регіонах. 15 листопада, за словами Зеленського, Росія атакувала енергооб'єкти п'яти областей.