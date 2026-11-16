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В Винницкой области враг попал в объект критической промышленности, пострадавших нет

00:37 16.11.2026 Пн
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: ликвидация последствий обстрела (Getty Images)

В ночь на 16 ноября враг снова атаковал Виннитчину и попал в объект критической промышленности. Пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Наталью Заболотную.

В результате атаки произошло попадание в объект критической промышленности. Какой именно объект получил удар и какие последствия, в ОВА не уточняют.

По данным Заболотной, пострадавших нет. Ликвидацию последствий затрудняет угроза повторных ударов.

Виннитчина регулярно оказывается под ударами. 3 ноября Россия направила баллистические ракеты на Ладыжин и Гайсин, а последствия атаки РБК-Украина описывала в материале об ударах по Днепру, Харькову и Ладыжину.

Удары по энергетике и промышленности продолжаются и в других регионах. 15 ноября, по словам Зеленского, Россия атаковала энергообъекты пяти областей.

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