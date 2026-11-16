В Винницкой области враг попал в объект критической промышленности, пострадавших нет

Виннитчина регулярно оказывается под ударами. 3 ноября Россия направила баллистические ракеты на Ладыжин и Гайсин, а последствия атаки РБК-Украина описывала в материале об ударах по Днепру, Харькову и Ладыжину.

Удары по энергетике и промышленности продолжаются и в других регионах. 15 ноября, по словам Зеленского, Россия атаковала энергообъекты пяти областей.