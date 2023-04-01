UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Винні в злочинах проти України будуть покарані, - Європарламент

Фото: президентка Європейського парламенту Роберта Мецола (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Всі, хто причетний до злочинів РФ в Україні будуть притягнуті до відповідальності.

Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"31 березня 2022 року була звільнена Буча, і те, що ми там побачили, назавжди залишиться з нами. Масові захоронення, вбивства, зруйновані будинки та знищені життя. Європейський парламент завжди буде за мир - за справжній мир, за мир, де буде свобода і справедливість", - заявила вона.

Мецола зазначила, що всі, хто винний у звірствах в Бучі, Ірпені, Бородянці та інших містах, постануть перед судом.

Нагадаємо, що Фінляндія доєднається до міжнародних зусиль по притягненню до відповідальності влади РФ, що винна у розв’язанні війни проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвропарламентВійна Росії проти України