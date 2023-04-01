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Фінляндія допоможе притягнути владу РФ до відповідальності

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Субота 01 квітня 2023 02:46
Фінляндія допоможе притягнути владу РФ до відповідальності Фото: президент Фінляндії Саулі Нііністьо (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Фінляндія доєднається до міжнародних зусиль по притягненню до відповідальності влади РФ, що винна у розв’язанні війни проти України.

Про це сказав президент Фінляндії Саулі Нііністьо, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Фінляндія долучилася до роботи з притягнення до відповідальності російських лідерів за злочин агресії. І ми чекаємо на створення міжнародного реєстру завданої шкоди, як було рекомендовано ГА ООН... Фінляндія підтримує роботу української влади та МКС", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої при президентові Росії з прав дитини.

Після цього прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав Росію повернути викрадених дітей до України.

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