Виновные в преступлениях против Украины будут наказаны, - Европарламент

Все, кто причастен к преступлениям РФ в Украине, будут привлечены к ответственности.
Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецолла, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .
"31 марта 2022 года была уволена Буча, и то, что мы там увидели, навсегда останется с нами. Массовые захоронения, убийства, разрушенные дома и уничтоженные жизни. Европейский парламент всегда будет за мир – за настоящий мир, за мир, где будет свобода и справедливость", - заявила она.
Мецола отметила, что все, кто виноват в зверствах в Буче, Ирпене, Бородянке и других городах, предстанут перед судом.
Напомним, что Финляндия присоединится к международным усилиям по привлечению к ответственности властей РФ, виновным в развязывании войны против Украины.
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