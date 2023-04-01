RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Виновные в преступлениях против Украины будут наказаны, - Европарламент

Фото: президент Европейского парламента Роберт Мецол (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Все, кто причастен к преступлениям РФ в Украине, будут привлечены к ответственности.

Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецолла, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"31 марта 2022 года была уволена Буча, и то, что мы там увидели, навсегда останется с нами. Массовые захоронения, убийства, разрушенные дома и уничтоженные жизни. Европейский парламент всегда будет за мир – за настоящий мир, за мир, где будет свобода и справедливость", - заявила она.

Мецола отметила, что все, кто виноват в зверствах в Буче, Ирпене, Бородянке и других городах, предстанут перед судом.

Напомним, что Финляндия присоединится к международным усилиям по привлечению к ответственности властей РФ, виновным в развязывании войны против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвропарламентВойна России против Украины