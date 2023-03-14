ua ru
Вт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Истребители для Украины. Премьер Финляндии объяснила свое заявление о самолетах

Новина українською →
Хельсинки, Вторник 14 марта 2023 12:40
Истребители для Украины. Премьер Финляндии объяснила свое заявление о самолетах Фото: премьер-министр Финляндии Санна Марин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Финляндия обсудит возможность передачи Украине истребителей Hornet, которые собираются вывести из эксплуатации в 2025 году. Самолеты собираются заменить новыми американскими F-35.

Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Глава правительства объяснила свое заявление, сделанное в Киеве на прошлой неделе. Она отметила, что речь шла об устаревших истребителях Hornet, которые Финляндии собирается заменить.

Марин напомнила, что начиная с 2025 года, авиационный флот Финляндии избавится от самолетов Hornet. Ожидается, что истребители будут полностью выведены из эксплуатации до 2031 года. Устаревшие Hornet постепенно заменят американскими самолетами F- 35.

Премьер добавила, что в Финляндии должна обсудить возможность отправки Украине самолетов Hornet. Однако она подчеркнула, что во время визита в Киев не делала никаких новых предложений.

Напомним, премьер Финляндии Санна Марин во время визита в Киев допустила возможность передачи Украине истребителей Hornet.

При этом президент Финляндии Саули Ниинисте и военные заявили, что для них стало сюрпризом такое заявление премьера.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия Военная помощь
NEWS
Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ
Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ
DAILY
Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины
Данила Крамаренкостарший редактор ленты новостей Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины