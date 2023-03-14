Истребители для Украины. Премьер Финляндии объяснила свое заявление о самолетах

Финляндия обсудит возможность передачи Украине истребителей Hornet, которые собираются вывести из эксплуатации в 2025 году. Самолеты собираются заменить новыми американскими F-35.

Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Глава правительства объяснила свое заявление, сделанное в Киеве на прошлой неделе. Она отметила, что речь шла об устаревших истребителях Hornet, которые Финляндии собирается заменить.

Марин напомнила, что начиная с 2025 года, авиационный флот Финляндии избавится от самолетов Hornet. Ожидается, что истребители будут полностью выведены из эксплуатации до 2031 года. Устаревшие Hornet постепенно заменят американскими самолетами F- 35.

Премьер добавила, что в Финляндии должна обсудить возможность отправки Украине самолетов Hornet. Однако она подчеркнула, что во время визита в Киев не делала никаких новых предложений.

Напомним, премьер Финляндии Санна Марин во время визита в Киев допустила возможность передачи Украине истребителей Hornet.

При этом президент Финляндии Саули Ниинисте и военные заявили, что для них стало сюрпризом такое заявление премьера.

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