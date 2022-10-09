Винищувачі та бойові дельфіни. "Медуза" розповіла про охорону Кримського мосту

За інформацією російського видання, Кримський міст, як один з головних символів правління диктатора Володимира Путіна, охороняли відразу і на землі, і у воді, і в повітрі.

У "Медузі" зазначають, що для наземного захисту такого важливого для Кремля об'єкта кожен автомобіль нібито ретельно перевіряли спеціальні загони Росгвардії. Під час огляду авто вони, як стверджують у російському Мінтрансі, використовували спеціальні системи, які просвічують автомобілі та вантажі у кузові. Один з операторів цієї системи стверджував, що вони "здатні виявити навіть гайку в салоні машини".

При цьому ретельне спостереження відбувалося і на самому мосту, де було розміщено камери контролю трафіку.

У виданні додають, що охороняли Кримський міст і на воді. Навколо об'єкта було розміщено малі рухливі катери. Росіяни захищали його навіть від таранів - перед опорами моста зведені спеціальні споруди, які не дадуть кораблям підпливти близько.

Під водою постійно чергують військові водолази та спеціальні групи Чорноморського флоту для того, щоб не допустити підриву опор. Також там встановлені звукові пастки, що випромінюють звукові хвилі, які вухо людини витримати не може.

У "Медузі" розповідають, що будову нібито охороняють не лише люди та техніка, а й бойові дельфіни, які були взяті з океанаріумів у Криму. За задумом, підготовлені дельфіни мали шукати потенційні загрози на глибині до 60 метрів.

Також, за даними "Медузи", міст захищали і з повітря. Російські винищувачі Су-27 постійно патрулювали простір над об'єктом. Для охорони задіяний і спеціальний супутник "Космос-К".

Біля мосту розміщено й велику кількість систем ППО для того, щоб не допустити ракетного удару.

Загалом у 2022 році охорона мосту коштувала росіянам 700 мільйонів рублів, ще 618 мільйонів заплатили за технічні системи гарантування безпеки.