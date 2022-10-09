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Истребители и боевые дельфины. "Медуза" рассказала об охране Крымского моста

Фото: Крымский мост якобы охраняли боевые дельфины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Крымский мост, судя по заявлениям россиян, должен был стать одним из самых защищенных объектов в мире. Для его охраны задействовали спутник, истребители и даже боевых дельфинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

По информации российского издания, Крымский мост, как один из главных символов правления диктатора Владимира Путина, охраняли сразу и на земле, и в воде, и в воздухе.

В "Медузе" отмечают, что для наземной защиты столь важного для Кремля объекта каждый автомобили якобы тщательно досматривали специальные отряды Росгвардии. В ходе осмотра авто они, как утверждают в российском Минтрансе, использовали специальные системы, которые просвечивают автомобили и грузы в кузове. Один из операторов этой системы утверждал, что они "способны обнаружить даже гайку в салоне машины".

При этом тщательное наблюдение совершалось и на самом мосту, где были размещены камеры контроля трафика.

В издании добавляют, что охраняли Крымский мост и на воде. Вокруг объекта были размещены малые подвижные катера. Россияне защищали его даже от таранов - перед опорами моста возведены специальные строения которые не дадут кораблям подплыть близко.

Под водой же постоянно дежурят военные водолазы и специальные группы Черноморского флота для того, чтобы не допустить подрыва опор. Также там установлены звуковые ловушки, излучающие звуковые волны, которые ухо человека выдержать не может.

В "Медузе" рассказывают, что строение якобы охраняют не только люди и техника, но и боевые дельфины, которые были взяты из океанариумов в Крыму. По задумке, подготовленные дельфины должны были искать потенциальные угрозы на глубине до 60 метров.

Также, по данным "Медузы", мост защищали и с воздуха. Российские истребители Су-27 постоянно патрулировали пространство над объектом. В охране задействован и специальный спутник "Космос-К".

Возле моста размещено и большое количество систем ПВО для того, чтобы не допустить ракетного удара.

Всего в 2022 году охрана моста обошлась россиянам в 700 миллионов рублей, еще 618 миллионов заплатили за технические системы обеспечения безопасности.

Напомним, 8 августа на Крымском мосту прогремел взрыв, в результате которого произошло обрушение.

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Российская ФедерацияКрымский мост