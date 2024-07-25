Винищувачі США і Канади перехопили біля Аляски російські та китайські військові літаки

Як уточнили сьогодні в керівництві аерокосмічної оборони Північної Америки, інцидент стався вчора, 24 липня.

Зазначається, що NORAD "виявив, відстежив і перехопив" 2 російські військові літаки Ту-95, а також 2 китайські бомбардувальники H-6

Дані військові літаки РФ та КНР "діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски (ADIZ)".

"Літаки Росії та КНР залишалися в міжнародному повітряному просторі та не входили в суверенний повітряний простір Америки чи Канади", - йдеться в заяві відомства.

В NORAD додали, що дії російської та китайської військової авіації не розглядалися як загроза.

"Перехоплення здійснювали винищувачі NORAD зі Сполучених Штатів і Канади", - розповіли в північноамериканській аерокосмічній обороні.

Нагадаємо, що китайські літаки H-6 (Xian H-6) є ліцензійними копіями КНР радянських реактивних бомбардувальників Ту-16.

Довідка: NORAD є унікальним двонаціональним командуванням між США та Канадою.

Воно використовує багатошарову захисну мережу із супутників, наземних і бортових радарів і винищувачів у безперебійній сумісності для виявлення та відстеження літаків.