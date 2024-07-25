Истребители США и Канады перехватили возле Аляски российские и китайские военные самолеты

Как уточнили сегодня в руководстве аэрокосмической обороны Северной Америки, инцидент произошел вчера, 24 июля.

Отмечается, что NORAD "обнаружил, отследил и перехватил" 2 российских военных самолета Ту-95, а также 2 китайских бомбардировщика H-6

Данные военные самолеты РФ и КНР "действовали в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски (ADIZ)".

"Самолеты России и КНР оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады", - говорится в заявлении ведомства.

В NORAD добавили, что действия российской и китайской военной авиации не рассматривались как угроза.

"Перехват совершали истребители NORAD из Соединенных Штатов и Канады", - рассказали в североамериканской аэрокосмической обороне.

Напомним, что китайские самолеты H-6 (Xian H-6) являются лицензионными копиями КНР советских реактивных бомбардировщиков Ту-16.

NORAD является уникальным двунациональным командованием между США и Канадой.

Оно использует многослойную защитную сеть со спутников, наземных и бортовых радаров и истребителей в бесперебойной совместимости для обнаружения и отслеживания самолетов.