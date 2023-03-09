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Винищувачі можуть вирішити хід війни, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що надані союзниками винищувачі могли би вирішити хід війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю для CNN.

Він заявив, що питання надання винищувачів F-16 складне, і зараз Україна очікує на прийняття цього рішення.

"Ми дуже потребуємо цього і просимо президента Байдена, щоб США могли почати підготовку українських пілотів. Він сказав мені, що над цим будуть працювати. Я вірю, що США дасть нам можливість захистити небо", - сказав Зеленський.

Також він додав, що постачання західних винищувачів може вирішити хід війни.

"Я сказав Байдену, що нам потрібні ці лікати, вони допоможуть нам захистити себе. Ось чому вони нам терміново потрібні", - підкреслив президент.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки поки що не починають навчати українських пілотів управлінню винищувачами F-16, оскільки рішення про такі постачання ухвалено не було.

Нагадаємо, раніше заступник голови Держдепу Вікторія Нуланд заявляла, що США обговорюють можливу передачу Україні винищувачів 4-го та 5-го поколінь.

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