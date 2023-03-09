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Истребители могут решить ход войны, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предоставленные союзниками истребители могли бы решить ход войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CNN.

Он заявил, что вопрос предоставления истребителей F-16 сложен, и сейчас Украина ожидает принятия этого решения.

"Мы очень нуждаемся в этом и просим президента Байдена, чтобы США могли начать подготовку украинских пилотов. Он сказал мне, что над этим будут работать. Я верю, что США даст нам возможность защитить небо", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что снабжение западных истребителей может решить ход войны.

"Я сказал Байдену, что нам нужны эти лекаты, они помогут нам защитить себя. Вот почему они нам срочно нужны", – подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки пока не начинают обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16, поскольку решение о таких поставках принято не было.

Напомним, ранее заместитель председателя Госдепа Виктория Нуланд заявляла , что США обсуждают возможную передачу Украине истребителей 4-го и 5-го поколений.

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