Истребители могут решить ход войны, - Зеленский

Он заявил, что вопрос предоставления истребителей F-16 сложен, и сейчас Украина ожидает принятия этого решения.

"Мы очень нуждаемся в этом и просим президента Байдена, чтобы США могли начать подготовку украинских пилотов. Он сказал мне, что над этим будут работать. Я верю, что США даст нам возможность защитить небо", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что снабжение западных истребителей может решить ход войны.

"Я сказал Байдену, что нам нужны эти лекаты, они помогут нам защитить себя. Вот почему они нам срочно нужны", – подчеркнул президент.