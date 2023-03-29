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Истребители Mirage не соответствуют требованиям Украины: Резников назвал причины

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Одесса, Среда 29 марта 2023 21:16
Истребители Mirage не соответствуют требованиям Украины: Резников назвал причины Иллюстративное фото: истребители Mirage не соответствуют требованиям Украины (flickr by Jerome)
Автор: Иван Носальский

Истребители Mirage 2000 не соответствуют нескольким важным характеристикам, которые Украина считает приоритетными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова во время брифинга.

Он напомнил, что сейчас у украинских пилотов уже есть истребители МиГ-29, которые схожи по характеристикам с Mirage 2000.

"Враг, пользуясь Су-35, может видеть на более 200 км, а стрелять на более 140 км. Mirage (как и МиГ-29 - ред.) - это самолет, который видит на 60 км, а стреляет на 30 км. Поэтому давайте будем реалистами, что мы с удовольствием будем принимать любые авиационные платформы, но основной боевой самолет должен быть более современным, с возможностью видеть на более 200 км и поражать на более 150 км", - отметил Резников.

Он также развенчал слухи о планах Франции передать Mirage 2000 Украине, которые ранее распространил портал Intelligence Online.

"Хотя это и хорошая материализация идеи, но не могу подтвердить, что Mirage будут переданы Украине", - добавил министр.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что украинские пилоты якобы проходят обучение на Mirage 2000 во Франции.

Позже спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг такие данные.

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