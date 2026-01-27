Винищувачі Mirage та ракети для SAMP/T: Франція готує нову допомогу для ЗСУ

Україна невдовзі може отримати партію ракет французького виробництва для ППО, а також винищувачі Mirage 2000-5.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров після розмови зі своєю французькою колегою Катрін Вотрен.
За словами Федорова, Україна розраховує на постачання боєприпасів від Франції для систем протиповітряної оборони SAMP/T та Crotale, а також далекобійних засобів ураження.
Міністр подякував французькій стороні за готовність у найближчий час передати додаткові ракети французького виробництва, що має суттєво посилити захист українського неба.
Окрему увагу сторони приділили авіаційній складовій співпраці. Україна очікує на додаткове постачання літаків Mirage 2000-5, які, за словами Федорова, стануть важливим підсиленням спроможностей Повітряних сил ЗСУ.
Під час розмови міністр також відзначив принципову позицію Франції щодо обмеження діяльності російського "тіньового флоту".
Федоров наголосив, що скорочення ресурсів Росії є ключовим фактором для зниження її здатності фінансувати війну проти України.
Федоров запросив Катрін Вотрен відвідати Україну та заявив про готовність переводити співпрацю на новий рівень, зокрема у сферах обміну даними та спільної аналітики.
"Дякую Франції за системну підтримку, лідерство й чітку позицію", - підсумував Федоров
Франція заявила про передачу Україні винищувачів Mirage 2000 на тлі триваючих російських атак, під час яких РФ активно застосовує авіабомби великої дальності. Перед відправкою літаків українські пілоти протягом кількох місяців проходили навчання на базах у Франції.
Включення Mirage 2000 до складу Повітряних сил дозволить Україні розширити перелік бойових завдань - від протиповітряного перехоплення до завдання високоточних ударів по цілях противника. У французьких ВПС ці винищувачі тривалий час використовувалися в бойових операціях і зарекомендували себе як ефективні в складних умовах.
РБК-Україна раніше вже публікувало матеріали про застосування Mirage 2000 у реальних бойових сценаріях.